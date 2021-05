Come sta Francesco Nuti? Le parole della figlia Ginevra a Domenica In e il momento di commozione (Di domenica 16 maggio 2021) Alla vigilia del 66esimo compleanno di Francesco Nuti, sul palco di Domenica In è stata invitata da Domenica In la figlia Ginevra. Classe ’99 la ragazza ha parlato del geniale padre – ex attore e regista molto in voga specialmente negli anni ’80 – purtroppo vittima di un grave incidente domestico nel 2006 che l’ha privato della parola e l’ha costretto da allora sulla sedia a rotelle. Ed ha risposto anche alla domanda che in molti si sono chiesti nel corso di questi anni (laddove le notizie sono state sporadiche): Come sta Francesco Nuti? Queste le parole della figlia Ginevra: “Papà è stabile, è a Roma con me. Mia mamma si è trasferita ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 maggio 2021) Alla vigilia del 66esimo compleanno di, sul palco diIn è stata invitata daIn la. Classe ’99 la ragazza ha parlato del geniale padre – ex attore e regista molto in voga specialmente negli anni ’80 – purtroppo vittima di un grave incidente domestico nel 2006 che l’ha privatoparola e l’ha costretto da allora sulla sedia a rotelle. Ed ha risposto anche alla domanda che in molti si sono chiesti nel corso di questi anni (laddove le notizie sono state sporadiche):sta? Queste le: “Papà è stabile, è a Roma con me. Mia mamma si è trasferita ...

