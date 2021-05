Come cambiano le vacanze dei giovani con la pandemia: boom di prenotazioni in Italia. E anche viaggi per soli vaccinati (Di domenica 16 maggio 2021) Il Covid non spaventa i giovani, non frena la voglia di spostarsi, di divertirsi, di ballare o trascorrere qualche giorno in totale spensieratezza con gli amici o il partner fuori di casa. In Italia e all’estero. «I miei viaggi sono già sold out fino a ottobre», ci racconta Fabio Liggeri, giovane travel blogger che sta organizzando persino degli itinerari Covid-free. «Il 25 maggio, in Islanda, sperimenterò il mio primo viaggio con persone tutte vaccinate o guarite dal Covid. Avremo ragazzi di 24 e 25 anni ma anche una 22enne che ha superato la malattia. Ci saranno persino medici e infermieri, tutti vaccinati perché in Islanda, ad esempio, si entra soltanto se vaccinati o guariti o se ci si sottopone alla quarantena all’arrivo», ci racconta. E Liggeri, proprio per ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) Il Covid non spaventa i, non frena la voglia di spostarsi, di divertirsi, di ballare o trascorrere qualche giorno in totale spensieratezza con gli amici o il partner fuori di casa. Ine all’estero. «I mieisono già sold out fino a ottobre», ci racconta Fabio Liggeri, giovane travel blogger che sta organizzando persino degli itinerari Covid-free. «Il 25 maggio, in Islanda, sperimenterò il mio primoo con persone tutte vaccinate o guarite dal Covid. Avremo ragazzi di 24 e 25 anni mauna 22enne che ha superato la malattia. Ci saranno persino medici e infermieri, tuttiperché in Islanda, ad esempio, si entra soltanto seo guariti o se ci si sottopone alla quarantena all’arrivo», ci racconta. E Liggeri, proprio per ...

