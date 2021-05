Colazione salata: come sceglierla sana e ipocalorica quando si è a dieta (Di domenica 16 maggio 2021) Fate parte del gruppo che adora la prima colazione oppure siete di quelli che, appena svegli, al massimo ingeriscono un caffé e di mangiare proprio non ne vogliono sapere? Secondo la comunità scientifica, iniziare la giornata con un pasto completo, meglio ancora se la colazione è salata, equivale a una migliore gestione degli attacchi di fame nel corso delle ore a seguire. Secondo un interessante studio condotto dal King’s College di Londra e pubblicato a metà aprile sulla rivista scientifica«Nature Metabolism», chi sperimenta bruschi cali di zucchero nel sangue tende a sentirsi più affamato, consumando centinaia di calorie in più del necessario. Un altro studio, questa volta pubblicato da The Endocrine Society, fa sapere che chi fa colazione prima delle 8:30 tende ad avere livelli di zucchero nel sangue più bassi e una minore resistenza all’insulina, con un minor rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, oltre che di ingrassare. Leggi su vanityfair (Di domenica 16 maggio 2021) Fate parte del gruppo che adora la prima colazione oppure siete di quelli che, appena svegli, al massimo ingeriscono un caffé e di mangiare proprio non ne vogliono sapere? Secondo la comunità scientifica, iniziare la giornata con un pasto completo, meglio ancora se la colazione è salata, equivale a una migliore gestione degli attacchi di fame nel corso delle ore a seguire. Secondo un interessante studio condotto dal King’s College di Londra e pubblicato a metà aprile sulla rivista scientifica«Nature Metabolism», chi sperimenta bruschi cali di zucchero nel sangue tende a sentirsi più affamato, consumando centinaia di calorie in più del necessario. Un altro studio, questa volta pubblicato da The Endocrine Society, fa sapere che chi fa colazione prima delle 8:30 tende ad avere livelli di zucchero nel sangue più bassi e una minore resistenza all’insulina, con un minor rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, oltre che di ingrassare.

