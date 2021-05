Claudio Baglioni compie 70 anni e i fan gli dedicano un murales: “Ma come vi è saltato in mente?!?”. Gianni Morandi: “Auguri al mio Capitano” (Di domenica 16 maggio 2021) Claudio Baglioni, “un cantastorie dei nostri giorni“, come recita il titolo del suo secondo disco, compie 70 anni. Il cantautore nato il 16 maggio 1951 nel quartiere romano di Montesacro (da qui nasce la sua canzone “’51 Montesacro”), nel suo mezzo secolo di carriera – 16 album originali, 12 album dal vivo, 3 album da interprete e numerose raccolte vendute in oltre 60 milioni di copie – è un simbolo della musica italiana nel mondo. IL murales – Per l’occasione, i fan hanno pensato di dedicargli un murales in piazza di San Felice da Cantalice 20 a Roma, presso la casa-famiglia Casa San Felice, gestita dal parroco dell’omonima chiesa nel quartiere romano di Centocelle. L’opera, dello street artist Mauro Palotta in arte Maupal, raffigura un primo piano dell’artista e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021), “un cantastorie dei nostri giorni“,recita il titolo del suo secondo disco,70. Il cantautore nato il 16 maggio 1951 nel quartiere romano di Montesacro (da qui nasce la sua canzone “’51 Montesacro”), nel suo mezzo secolo di carriera – 16 album originali, 12 album dal vivo, 3 album da interprete e numerose raccolte vendute in oltre 60 milioni di copie – è un simbolo della musica italiana nel mondo. IL– Per l’occasione, i fan hanno pensato di dedicargli unin piazza di San Felice da Cantalice 20 a Roma, presso la casa-famiglia Casa San Felice, gestita dal parroco dell’omonima chiesa nel quartiere romano di Centocelle. L’opera, dello street artist Mauro Palotta in arte Maupal, raffigura un primo piano dell’artista e le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Claudio Baglioni compie 70 anni ma 'la vita è adesso'. Artista da 60 milioni di copie, pioniere della musica negli… - RaiNews : Nel quartiere di Centocelle, dove Baglioni ha trascorso l'adolescenza e mosso i primi passi artistici, è stato real… - Agenzia_Ansa : Un murale nel quartiere romano di Centocelle: l'omaggio per i 70 anni di Claudio Baglioni. L'artista grato per l'en… - CR73Arezzo : Tanti auguri a Claudio Baglioni che oggi compie 70 anni! - Iw1prt_Alberto : RT @Agenzia_Ansa: Un murale nel quartiere romano di Centocelle: l'omaggio per i 70 anni di Claudio Baglioni. L'artista grato per l'enorme s… -