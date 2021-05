Claudio Baglioni compie 70 anni e fan gli dedicano murale a Roma | Sorpresa indescrivibile

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 16 maggio 2021) Una “”. Così il cantautoreha definito ilcreato da un suo gruppo di fan presso Casa San Felice, casa-famiglia gestita dal parroco dell’omonima chiesa nel quartiereno di Centocelle a, in piazza di S. Felice da Cantalice, 20, che raffigura un primo piano dell’artista unitamente alle note e alle parole di “Strada facendo”, celebre brano del 1981, in occasione dei suoi 70, compiuti oggi. “E’ una. Ma come vi è saltato in mente?!? Nel quartiere dove sono stato bambino e adolescente. A Centocelle, dove sono diventato un ragazzo. Nella piazza in cui son salito, per la prima volta, su un palco senza lontanamente immaginare quel che sarebbe ...