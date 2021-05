Clamoroso Milan: corsa Champions riaperta (Di domenica 16 maggio 2021) Un suicidio sportivo in piena regola. Il pareggio del Milan a San Siro contro il Cagliari già salvo non è solo un match point mancato, ma allontana i rossoneri dalla qualificazione alla Champions League, cambia l'inerzia del finale di campionato alle spalle di Inter e Atalanta, rimette in corsa la Juventus che sembrava spacciata. Si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti. Novanta come i milioni di euro che ballano tra il quarto e il quinto posto, tra Paradiso e Purgatorio, tra successo e fallimento. Il Milan ha avuto il destino nelle sue mani e se l'è fatto scivolare, bloccato dalla tensione. Non è la prima volta che accade in questo campionato a due velocità (record in trasferta, maluccio a San Siro) e in altre occasioni si è ripreso fuori quello che aveva lasciato in casa. Accadrà ancora? L'ultima giornata vivrà ... Leggi su panorama (Di domenica 16 maggio 2021) Un suicidio sportivo in piena regola. Il pareggio dela San Siro contro il Cagliari già salvo non è solo un match point mancato, ma allontana i rossoneri dalla qualificazione allaLeague, cambia l'inerzia del finale di campionato alle spalle di Inter e Atalanta, rimette inla Juventus che sembrava spacciata. Si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti. Novanta come i milioni di euro che ballano tra il quarto e il quinto posto, tra Paradiso e Purgatorio, tra successo e fallimento. Ilha avuto il destino nelle sue mani e se l'è fatto scivolare, bloccato dalla tensione. Non è la prima volta che accade in questo campionato a due velocità (record in trasferta, maluccio a San Siro) e in altre occasioni si è ripreso fuori quello che aveva lasciato in casa. Accadrà ancora? L'ultima giornata vivrà ...

