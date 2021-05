Clamoroso in Premier, il gol di Alisson al 95? regala i tre punti al Liverpool col WBA. Klopp a -1 dalla zona Champions (Di domenica 16 maggio 2021) Successo fondamentale per il Liverpool contro il WBA, la squadra di Klopp ha rimontato il gol di Robson-Kanu al 16? con Salah al 33? ed Alisson al 95?. Il portiere brasiliano ha superato Johnstone di testa, sugli sviluppi di un corner battuto da Alexander-Arnold. Tre punti pesanti per i Reds, che salgono a quota 63 punti in classifica, ad un solo punto dalla zona Champions. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Successo fondamentale per ilcontro il WBA, la squadra diha rimontato il gol di Robson-Kanu al 16? con Salah al 33? edal 95?. Il portiere brasiliano ha superato Johnstone di testa, sugli sviluppi di un corner battuto da Alexander-Arnold. Trepesanti per i Reds, che salgono a quota 63in classifica, ad un solo punto. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

