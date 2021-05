Clamoroso: 15 positivi al Covid e non c’è il portiere, ma si gioca lo stesso (Di domenica 16 maggio 2021) Allarme Covid in Argentina: 15 positivi nel Boca Juniors non bastano per vedere rinviato il Superclasico contro il River Plate Neppure un lungo elenco di positivi ha convinto i vertici del calcio argentino a sospendere una delle partite più sentite dell’anno. Il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate, in programma questa sera nella Copa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 maggio 2021) Allarmein Argentina: 15nel Boca Juniors non bastano per vedere rinviato il Superclasico contro il River Plate Neppure un lungo elenco diha convinto i vertici del calcio argentino a sospendere una delle partite più sentite dell’anno. Il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate, in programma questa sera nella Copa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

