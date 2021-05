Cittadella-Monza (lunedì 17 maggio, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 16 maggio 2021) Gara d’andata delle semifinali playoff di serie B e il Monza di Brocchi entra in scena sul difficile campo del Cittadella. Veneti che hanno passato il primo turno spegnendo i sogni di gloria del Brescia, con una prova solida e coriacea. Il gol di Proia è valso la vittoria e il passaggio del turno per i ragazzi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 16 maggio 2021) Gara d’andata delle semifinali playoff di serie B e ildi Brocchi entra in scena sul difficile campo del. Veneti che hanno passato il primo turno spegnendo i sogni di gloria del Brescia, con una prova solida e coriacea. Il gol di Proia è valso la vittoria e il passaggio del turno per i ragazzi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Cittadella-Monza (lunedì 17 maggio, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - SorgentePas002 : SERIE B 10 maggio 2021 FINE campionato GIORNATA #38 - Pronosticos_pre : Cittadella vs Monza ?[No bet] ?2021-05-17 ? - TUTTOB1 : Monza: squadra al lavoro durante l’antivigilia della sfida al Cittadella - infoitsport : Monza, esordio nei playoff: nessuna sconfitta in B contro il Cittadella -