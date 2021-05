Cinque giovani dispersi in Valle d'Aosta: sono tutti in salvo (Di domenica 16 maggio 2021) Aosta - Disavventura a lieto fine per Cinque giovani - quattro milanesi e un francese - che risultavano dispersi in Valpelline, in Valle d'Aosta . L'allarme era scattato nel pomeriggio: i parenti si ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 16 maggio 2021)- Disavventura a lieto fine per- quattro milanesi e un francese - che risultavanoin Valpelline, ind'. L'allarme era scattato nel pomeriggio: i parenti si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cinque dispersi in Valle d'Aosta, in quota infuria la bufera #ANSA - drubald : RT @AnsaValledAosta: Trovati ragazzi dati per dispersi in Valpelline - infoitinterno : Incidenti montagna: cinque giovani dispersi in Valpelline - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Cinque dispersi in Valle d'Aosta, in quota infuria la bufera #ANSA - repubblica : Allarme rientrato per i cinque giovani dispersi dopo una gita in Val d'Aosta -