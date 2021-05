Cinghiale sbuca all' improvviso e si schianta su un' auto | tanta paura per la conducente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cinghiale sbuca

corriereadriatico.it

MERCATELLO SUL METAURO - Ancora cinghiali sulle strade. Un grosso esemplare è finito contro un'auto poco dopo il centro di Mercatello sul Metauro nella tarda serata di venerdì. Danni al mezzo, nessuna ...All'improvviso undalla boscaglia e aggredisce uno dei tre figli della coppia. In città non si parla d'altro. 'Gli ha azzannato un gluteo, povera creatura, solo per miracolo i ...MERCATELLO SUL METAURO - Ancora cinghiali sulle strade. Un grosso esemplare è finito contro un’auto poco dopo il centro di Mercatello sul Metauro nella tarda serata di ...