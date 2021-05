Chi è Giovanni Nuti, il fratello di Francesco: “Abbiamo trovato le sue poesie” (Di domenica 16 maggio 2021) “Abbiamo scoperto nei suoi quaderni e diari una serie di poesie molto belle, un lato ‘nascosto’ che Francesco inseriva nei suoi film. Spero possa uscire una pubblicazione con le sue composizioni, ci stiamo lavorando; anche se è un lavoro che dobbiamo ancora portare avanti, siamo a buon punto”. Lo ha raccontato Giovanni Nuti, fratello di Francesco Nuti, durante la trasmissione “Due in trasferta” su Radio Toscana. Scrittore e musicista, Giovanni Nuti ha composto alcune colonne sonore di film di Francesco e si sta occupando della cura di ciò che è stato realizzato nel corso della carriera dal fratello, anche durante le fasi segnate da problemi di salute dell’attore pratese di questi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) “scoperto nei suoi quaderni e diari una serie dimolto belle, un lato ‘nascosto’ cheinseriva nei suoi film. Spero possa uscire una pubblicazione con le sue composizioni, ci stiamo lavorando; anche se è un lavoro che dobbiamo ancora portare avanti, siamo a buon punto”. Lo ha raccontatodi, durante la trasmissione “Due in trasferta” su Radio Toscana. Scrittore e musicista,ha composto alcune colonne sonore di film die si sta occupando della cura di ciò che è stato realizzato nel corso della carriera dal, anche durante le fasi segnate da problemi di salute dell’attore pratese di questi ...

