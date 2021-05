Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 16 maggio 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Questa sera, domenica 16 maggio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 16 maggio, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti A Che tempo Che Fa stasera sarà presente in esclusiva tv Sharon Stone, per presentare la sua autobiografia di grande successo internazionale “Il Bello di Vivere Due Volte”; l’iconica star di Hollywood, nominata all’Oscar e vincitrice di un Golden ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021) Questa sera, domenica 16, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 16, di Cheche fa.A CheChe Fa stasera sarà presente in esclusiva tv Sharon Stone, per presentare la sua autobiografia di grande successo internazionale “Il Bello di Vivere Due Volte”; l’iconica star di Hollywood, nominata all’Oscar e vincitrice di un Golden ...

Advertising

meb : Grazie @Pontifex_it, ci ricorda che tutti siamo responsabili, smascherando le notizie false. Noi di @ItaliaViva chi… - ladyonorato : Chi ancora non si era reso conto che siamo nel tempo del Grande Fratello, oggi comincia a capire - Agenzia_Ansa : Il lago è conosciuto da tempo per il campanile che, isolato tra le gelide acque, fa capolino. Negli ultimi anni il… - bea2698878089 : @FedericoCenton3 @pinamaiorano @welikeduel il dibattito sulla rappresentanza di genere è in evoluzione e ciò che fi… - extrafatti : “#MobyPrince. Il tempo e l’istante” si è conclusa ieri. Onorati di riaprire #extrafactory partecipando a questa fon… -