Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 16 maggio 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 16 maggio 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospiti Sharon Stone Sharon Stone sarà ospite di Fabio Fazio in esclusiva TV nella puntata di Che Tempo che fa, in onda domenica 16 maggio su Rai3 dalle 20, per presentare la sua autobiografia Il Bello di Vivere Due Volte, uscita in conTemporanea mondiale lo scorso 30 marzo, nella quale la grande star hollywoodiana e attivista per i diritti umani, ripercorrerà, attraverso pagine intime e autentiche, la ...

