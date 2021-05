Centrodestra: Meloni, ‘con Salvini rapporto costante, ci sentiamo e scherziamo su ‘liti” (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Il Centrodestra diviso è una ricostruzione giornalistica, il rapporto tra me e Salvini è costante, ci sentiamo, ci parliamo direttamente e ci scherziamo, ci si gioca parecchio. Alcuni dicono che le iniziative di opposizione di FdI non sono contro la sinistra ma contro la destra, ma io la mozione l’ho presenta contro Speranza non contro Garavaglia”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Ildiviso è una ricostruzione giornalistica, iltra me e, ci, ci parliamo direttamente e ci, ci si gioca parecchio. Alcuni dicono che le iniziative di opposizione di FdI non sono contro la sinistra ma contro la destra, ma io la mozione l’ho presenta contro Speranza non contro Garavaglia”. Lo ha detto Giorgiaa Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

