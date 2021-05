Catania, il duro sfogo di Tacopina: “Offerta folle, siamo seri? Sono amareggiato, basta col calcio” (Di domenica 16 maggio 2021) "3 milioni per il 51% del Catania? Una vera Offerta folle".Parola di Joe Tacopina. Il noto avvocato e manager newyorkese, intervistato ai Itasportpress, è tornato a parlare della trattativa sfumata relativa all'acquisto del calcio Catania dopo aver messo 800 mila dollari. "Ogni vecchio debito che sarebbe venuto alla luce dopo la firma l'avrei dovuto pagare io con i miei soldi. siamo seri? I soldi versati? Un gesto d'amore e anche un preciso messaggio alla piazza che io avevo intenzioni serie e non Sono venuto a Catania per farmi una passeggiata", Sono state le sue parole."Con i soldi spesi per i tanti viaggi, avrei potuto vivere in un lussuoso hotel per anni e farmi una mega vacanza, ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) "3 milioni per il 51% del? Una vera".Parola di Joe. Il noto avvocato e manager newyorkese, intervistato ai Itasportpress, è tornato a parlare della trattativa sfumata relativa all'acquisto deldopo aver messo 800 mila dollari. "Ogni vecchio debito che sarebbe venuto alla luce dopo la firma l'avrei dovuto pagare io con i miei soldi.? I soldi versati? Un gesto d'amore e anche un preciso messaggio alla piazza che io avevo intenzionie e nonvenuto aper farmi una passeggiata",state le sue parole."Con i soldi spesi per i tanti viaggi, avrei potuto vivere in un lussuoso hotel per anni e farmi una mega vacanza, ...

