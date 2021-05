Caro Giovannini | non perdiamo il treno Recovery Firmato Geraci

Leggi su formiche

(Di domenica 16 maggio 2021) Una delle cause che frena lo sviluppo economico del Paese è la nostra tendenza a dover soddisfare vari interessi e quindi diluire l’impatto delle misure economiche ed interventi fino a renderle così frammentati da risultare inutili per il Paese. Spesso tali misure solo addirittura soluzione sbagliate, frutto di mancanza di analisi, ma anche in quei casi rari in cui si tratti di misure rilevanti, esse sono così poco coraggiose, tenui, poco incisive e mai contestualizzate in una soluzione sistemica da perdere anch’esse la loro originale utilità potenziale. Molte iniziative economiche posseggono delle non linearità bipolari: o funzionano o falliscono, senza vie di mezzo e quindi richiedono l’assoluta completa realizzazione dei progetti, pena l’azzeramento completo dei ritorni. Pensate ad un’autostrada progettata per 100km: o si completa tutta, o se restano solo 10 chilometri non ...