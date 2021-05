(Di domenica 16 maggio 2021), cosa hanno combinato? Perché sono stati? Sono stati ia sporgere querela. Per quale motivo? Loro accusano i due ballerini di averli sfruttati pagandoli 2 euro l’ora, 7 giorni su 7 e di essere stati pagati con soli 700 euro.sono stati querelati dai loroper aver lavorato con un salario la cui Articolo completo: dal blog SoloDonna

LorenzoOlivier : RT @confundustria: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici della loro villa: “Per otto mesi sfruttati a 2 euro l’ora, in… - consuelocamb : RT @confundustria: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici della loro villa: “Per otto mesi sfruttati a 2 euro l’ora, in… - vittobonfante : Era settembre 1991, il tenente medico mi disse:” dopo questa puntura non ti verrà più nulla”, mi venne una tetta ti… - MILONGBEACH : RT @confundustria: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici della loro villa: “Per otto mesi sfruttati a 2 euro l’ora, in… - AryElmini : Che schifo!!!!! Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati: è scandalo -

NON PERDERTI ANCHE">ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici. I motivi sconcertanti Jasmine Carrisi, baciata dal sole illumina il webCarmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici. La famosa coppia di ballerini televisivi è accusata di lavoro irregolare e violenza ...Carmen Russo ed il marito Enzo Paolo Turchi sono stati denunciati dagli ex domestici per presunto sfruttamento: la risposta della soubrette. Attraverso le pagine de Il Fatto Quotidiano è emersa ...