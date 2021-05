Caos in Germania, promozione e rissa: tifosi assaltano la polizia (Di domenica 16 maggio 2021) La festa promozione della Dinamo Dresda si è trasformata in un esplosione di Caos. Risse e feriti all’esterno dello stadio. Una festa promozione può sfociare in scena di pura violenza? Evidentemente si, ed dalla Germania arrivano tristi notizie proprio in tal senso. Ad essere protagonisti i tifosi della Dinamo Dresda, squadra tedesca che dopo un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 maggio 2021) La festadella Dinamo Dresda si è trasformata in un esplosione di. Risse e feriti all’esterno dello stadio. Una festapuò sfociare in scena di pura violenza? Evidentemente si, ed dallaarrivano tristi notizie proprio in tal senso. Ad essere protagonisti idella Dinamo Dresda, squadra tedesca che dopo un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

periodicodaily : La Merkel nel caos, mentre l’inflazione potrebbe raggiungere il 3% #merkel #Germania #Economia #Inflazione - MARIANGELABIRIN : @Ordine_del_Caos @LaStampa Ogni paese'SOVRANO'a tutela della salute dei propri cittadini ha diritto di prendere mis… - DarMagnani : @MaxBax33 Ni. Danimarca: 'I vantaggi dati dai vaccini AZ e J&J non sono sufficienti a giustificare i rischi in cui… - CinziaEmanuelli : @ilmessaggeroit Non è caos, ma allungare il richiamo lo stanno facendo in tutto il mondo. In Germania è dopo 6 sett… - Nerditude_ : @StefanoSamma7 @GiovaQuez Un po'? É la Germania ad aver creato tutto il caos vaccinale in Europa -