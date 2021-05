Canottaggio | Qualificazioni olimpiche Lucerna | tre imbarcazioni azzurre cercano il biglietto per i Giochi

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Oggi, domenica 16 maggio, a, in Svizzera, verranno messi in palio gli ultimi 29 pass per le Olimpiadi nel, in occasione della regata finale di qualificazione olimpica. Ci saranno tre equipaggi dell’Italia in gara, con gli azzurri che proveranno a qualificare aiil doppio senior maschile (in semifinale), il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile (entrambi già in finale). Il doppio senior maschile composto da Luca Chiumento e Nicolò Carucci, dopo la buona prova in batteria, che è valso il passaggio diretto in semifinale (ore 09.15), senza bisogno dei ripescaggi, oggi cercherà un posto in finale nella gara con Ucraina, Russia, Australia, Norvegia e Grecia. Per quanto visto in batteria Australia e Russia dovrebbero facilmente acquisire il passaggio del turno, mentre a giocarsi l’ultimo posto in ...