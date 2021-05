Canottaggio, qualificazioni olimpiche Lucerna: sfuma il sogno Tokyo per l’otto azzurro (Di domenica 16 maggio 2021) Alle qualificazioni olimpiche di Lucerna sfuma il sogno olimpico dell’otto+ del Canottaggio azzurro. L‘imbarcazione italiana è protagonista di una buona gara, chiudendo al terzo posto davanti alla Cina. Non basta però a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che ai primi due posti, come peraltro da pronostico, si piazzano la Nuova Zelanda e la Romania. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Allediilolimpico del+ del. L‘imbarcazione italiana è protagonista di una buona gara, chiudendo al terzo posto davanti alla Cina. Non basta però a staccare il pass per le Olimpiadi di2020, visto che ai primi due posti, come peraltro da pronostico, si piazzano la Nuova Zelanda e la Romania. SportFace.

