Canottaggio, Olimpiadi Tokyo 2021: tutti i qualificati e le barche dell’Italia. Piccolo miglioramento nel numero degli equipaggi rispetto a Rio 2016! (Di domenica 16 maggio 2021) A Lucerna, in Svizzera, l’Italia non è riuscita a conquistare nessuno degli ultimi pass del Canottaggio per i Giochi in occasione della regata finale di qualificazione olimpica: saranno nove dunque gli equipaggi dell’Italia impegnati alle Olimpiadi, ovvero quelli che si sono qualificati in occasione dei Mondiali di Linz 2019. A Rio 2016 furono otto gli equipaggi dell’Italia in gara, ma la presenza tra questi dell’otto senior maschile fa sì che a Tokyo, nonostante un’imbarcazione in più, ci siano quattro azzurri in meno (9 barche contro 8, ma 23 atleti contro 27). In Giappone, oltre ai 23 titolari, l’Italia potrà portare tre riserve per quattro senza senior maschile, quattro di coppia senior maschile e quattro di coppia ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) A Lucerna, in Svizzera, l’Italia non è riuscita a conquistare nessunoultimi pass delper i Giochi in occasione della regata finale di qualificazione olimpica: saranno nove dunque gliimpegnati alle, ovvero quelli che si sonoin occasione dei Mondiali di Linz 2019. A Rio 2016 furono otto gliin gara, ma la presenza tra questi dell’otto senior maschile fa sì che a, nonostante un’imbarcazione in più, ci siano quattro azzurri in meno (9contro 8, ma 23 atleti contro 27). In Giappone, oltre ai 23 titolari, l’Italia potrà portare tre riserve per quattro senza senior maschile, quattro di coppia senior maschile e quattro di coppia ...

