Canoa velocità | i convocati dell’Italia per le qualificazioni olimpiche e per la tappa di Coppa del Mondo di Barnaul

(Di domenica 16 maggio 2021) Sono stati ufficialmente selezionati gli azzurri che si giocheranno l’ultima opportunità per andare ai Giochi nella, a disposizione degli atleti a, in Russia, giovedì 20 e venerdì 21 maggio, in occasione dellesu base mondiale. Va ricordato che l’Italia ha qualificato finora per i Giochi (pass non nominali) durante i Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo lesu base europea, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Come accaduto in Ungheria, anche in Russia la prossima settimana le gare che metteranno in palio i pass olimpici si terranno prima della ...