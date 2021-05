Cannavaro: “Spero che Pirlo venga riconfermato dalla Juventus, Mourinho un vincente” (Di domenica 16 maggio 2021) Fabio Cannavaro è stato ospite della trasmissione “90° minuto” su Rai 2 ed ha toccato vari temi, dalla sua carriera da allenatore a Euro 2020: “Punto a vincere il più possibile. Se dovesse arrivare una chiamata da un club italiano mi farò trovare pronto, ma al momento sto facendo esperienza che è molto importante. Credo che Pirlo abbia fatto la scelta che avremmo fatto tutti. All’inizio è normale avere delle difficoltà, ma mi auguro che venga riconfermato. Lo stesso vale per Gattuso. Fossi in lui resterei al Napoli ancora un anno visto l’ottimo lavoro che ha fatto. Varrebbe davvero la pena ricominciare da capo? – ha aggiunto l’ex calciatore – Mourinho è un tecnico vincente. Nonostante gli ultimi risultati non brillanti è un personaggio che può dare molto alla Serie ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Fabioè stato ospite della trasmissione “90° minuto” su Rai 2 ed ha toccato vari temi,sua carriera da allenatore a Euro 2020: “Punto a vincere il più possibile. Se dovesse arrivare una chiamata da un club italiano mi farò trovare pronto, ma al momento sto facendo esperienza che è molto importante. Credo cheabbia fatto la scelta che avremmo fatto tutti. All’inizio è normale avere delle difficoltà, ma mi auguro che. Lo stesso vale per Gattuso. Fossi in lui resterei al Napoli ancora un anno visto l’ottimo lavoro che ha fatto. Varrebbe davvero la pena ricominciare da capo? – ha aggiunto l’ex calciatore –è un tecnico. Nonostante gli ultimi risultati non brillanti è un personaggio che può dare molto alla Serie ...

