Campionato Italiano Velocità, Michele Pirro si aggiudica gara-1 (Di domenica 16 maggio 2021) Sale a tre il numero di vittorie consecutive per Michele Pirro nel Campionato Italiano Velocità. Dopo il doppio successo al Mugello, il portacolori del Barni Racing Team si è confermato anche a Misano Adriatico trionfando nella prova dedicata alle Superbike. Nelle qualifiche del mattino l’alfiere della scuderia di Calvenzano ha dovuto arrendersi ad Alessandro Delbianco che ha saputo firmare il miglior tempo nonostante il rientro da un’operazione al braccio destro. Malgrado i tentativi di allungo nei primi tre giri, il centauro del DMR Racing ha pagato presto il ritmo del pilota pugliese che, in sella alla propria Ducati, è riuscito a infilare l’avversario all’ingresso della Curva del Carro e a prendere il comando delle operazioni. Capace di lasciarsi alle spalle i numerosi errori che avevano ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 maggio 2021) Sale a tre il numero di vittorie consecutive pernel. Dopo il doppio successo al Mugello, il portacolori del Barni Racing Team si è confermato anche a Misano Adriatico trionfando nella prova dedicata alle Superbike. Nelle qualifiche del mattino l’alfiere della scuderia di Calvenzano ha dovuto arrendersi ad Alessandro Delbianco che ha saputo firmare il miglior tempo nonostante il rientro da un’operazione al braccio destro. Malgrado i tentativi di allungo nei primi tre giri, il centauro del DMR Racing ha pagato presto il ritmo del pilota pugliese che, in sella alla propria Ducati, è riuscito a infilare l’avversario all’ingresso della Curva del Carro e a prendere il comando delle operazioni. Capace di lasciarsi alle spalle i numerosi errori che avevano ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Gianluigi #Buffon è il migliore italiano della 36^ giornata di #SerieA secondo le valutazioni de… - pisto_gol : Mister Conte vs El Toro per il campionato italiano dei pesi mesi?? - OptaPaolo : 200 - Le panchine in Serie A per Antonio Conte: è l’allenatore con più successi nelle prime 200 gare nel massimo ca… - Fedpucci : RT @fondamentalisti: Se disponi del VAR ma dai rigore senza verificare, la situazione è chiara a tutti. Per quanto mi riguarda, il campiona… - Modasala1 : @andreavianel Poi ci domandiamo perché all’estero non si comprano i diritti del campionato italiano. -