Camilla Bognoli è stata rintracciata | la telefonata alla mamma

Lo comunicano i carabinieri dopo una chiamata in cui la ragazza ha spiegato di essersi allontanata 'per andare a trovare un amico a Lubiana, in Slovenia'. Era scomparsa da Peschiera del ...AGGIORNAMENTO ORE 17: E' STATA RITROVATA E STA BENE, A SEGUIRE DETTAGLI +++Lo comunicano i carabinieri dopo una chiamata in cui la ragazza ha spiegato di essersi allontanata "per andare a trovare un amico a Lubiana, in Slovenia". Era scomparsa da Peschiera del Garda ...La giovane ha contattato la madre, che si trovava negli uffici della stazione dei Carabinieri di Peschiera del Garda.