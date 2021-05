Calvarese sotto accusa: la moviola di Juventus - Inter (Di domenica 16 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'Intera moviola di Juve - Inter. La 'rosea' perla di un elenco di errori per Calvarese, poco attento e concentrato sul campo e forse anche condizionato dalla ... Leggi su milanlive (Di domenica 16 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'di Juve -. La 'rosea' perla di un elenco di errori per, poco attento e concentrato sul campo e forse anche condizionato dalla ...

TuttoMercatoWeb : Mentana durissimo: 'L'arbitraggio di Calvarese in Juve-Inter non può passare sotto silenzio' - FcInterNewsit : Mentana: 'Calvarese, decisioni a capocchia e arbitraggio che non può passare sotto silenzio' - lccatt : RT @TuttoMercatoWeb: Mentana durissimo: 'L'arbitraggio di Calvarese in Juve-Inter non può passare sotto silenzio' - graziacludi : RT @TuttoMercatoWeb: Mentana durissimo: 'L'arbitraggio di Calvarese in Juve-Inter non può passare sotto silenzio' - MilanLiveIT : Sta facendo e farà molto discutere l'arbitraggio di #JuveInter ?? Tutti gli episodi dubbi: #Calvarese nel mirino! -