Calciomercato Milan, l’infortunio di Ibra accelera la ricerca dell’attaccante (Di domenica 16 maggio 2021) l’infortunio di Ibrahimovic, l’ennesimo di questa stagione, sta convincendo la dirigenza rossonera a stringere i tempi per l’acquisto di un nuovo centravanti Ibra out, il Milan si affretta per la prossima stagione, serve un vice o quantomeno una punta dello stesso peso del centravanti svedese. Gazzetta dello sport di questa mattina apre con la questione relativa alla continuità fisica dell’attaccante, da supportare inevitabilmente con un altro centravanti dello stesso peso specifico: «Ibra dice addio all’europeo, il club si affretta sul mercato». E ancora: «Sei settimane di terapia al ginocchio. Il suo ingaggio legato alle presenze del prossimo anno. Arriverà una punta: piace Vlahovic». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 VLAHOVIC- “E ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021)dihimovic, l’ennesimo di questa stagione, sta convincendo la dirigenza rossonera a stringere i tempi per l’acquisto di un nuovo centravantiout, ilsi affretta per la prossima stagione, serve un vice o quantomeno una punta dello stesso peso del centravanti svedese. Gazzetta dello sport di questa mattina apre con la questione relativa alla continuità fisica, da supportare inevitabilmente con un altro centravanti dello stesso peso specifico: «dice addio all’europeo, il club si affretta sul mercato». E ancora: «Sei settimane di terapia al ginocchio. Il suo ingaggio legato alle presenze del prossimo anno. Arriverà una punta: piace Vlahovic». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 VLAHOVIC- “E ...

