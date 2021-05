Calciomercato Juventus, scambio e cash | Beffa dall’ex Milan! (Di domenica 16 maggio 2021) La Juventus guarda al prossimo Calciomercato, con un nome in particolare che rischia di allontanarsi definitivamente dalla squadra bianconera: offerta di scambio e Beffa dietro l’angolo, ci pensa l’ex milanista… L'articolo Calciomercato Juventus, scambio e cash Beffa dall’ex Milan! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 16 maggio 2021) Laguarda al prossimo, con un nome in particolare che rischia di allontanarsi definitivamente dalla squadra bianconera: offerta didietro l’angolo, ci pensa l’ex milanista… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : La borsa di #Pedullà - #KaioJorge, la pepita d'oro brasiliana. #Juve, #Lazio e #Napoli, a voi - gucciskimaskk : RT @calciomercatoit: ?? #MilanCagliari, tante critiche verso #Calhanoglu: “Ha firmato per la #Juventus” - nonleggerlo : RT @calciomercatoit: ?? #MilanCagliari, tante critiche verso #Calhanoglu: “Ha firmato per la #Juventus” - gilnar76 : GRAZIE CAGLIARI siamo ancora ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - BlogSpaggiari : La Juventus sta pensando a rinforzare la rosa per il proprio futuro e in quest'ottica le voci su Mauro Icardi inizi… -