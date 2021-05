Calcio | serie A | il Cagliari è salvo grazie alCrotone

Calcio, serie A: il Cagliari è salvo grazie al...Crotone. (Di domenica 16 maggio 2021) Un gol rossoblù regala la matematica salvezza al Cagliari. Ô quello dell'attaccante del Crotone Simy al penultimo minuto di recupero della sfida al Vigorito tra il Benevento e la squadra di ... Leggi su leggo (Di domenica 16 maggio 2021) Un gol rossoblù regala la matematica salvezza al. Ô quello dell'attaccante del Crotone Simy al penultimo minuto di recupero della sfida al Vigorito tra il Benevento e la squadra di ...

Advertising

SkySport : JUVENTUS-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Ronaldo (24') ? rig. #Lukaku (35') ? #Cuadrado (45+3') ? aut. #Chiellini (… - Gazzetta_it : Perché Cuadrado è un giocatore fondamentale per la Juve - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Insigne (56') ? aut. #Venuti (67') ? ? - Pirichello : RT @Gazzetta_it: Perché Cuadrado è un giocatore fondamentale per la Juve - Fprime86 : RT @CorSport: Il #Benevento si salva se...: cosa serve a #Inzaghi per restare in A ?? -