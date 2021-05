Calcio, il Lille vicino all’impresa in Ligue 1: Adl pensa al loro tecnico (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAurelio De Laurentiis è in attesa di conoscere il destino della prossima stagione per il suo Napoli. Mentre si aspetta l’accesso alla Champions si guarda intorno per cercare il nuovo allenatore. Oltre ai soliti noti oggi è stato tirato in ballo un nuovo nome. Galtier, il tecnico del Lille che sta portando la sua squadra ad una sorpresissima vittoria in Ligue 1 superando addirittura i giganti del Psg. Sarebbe una bella sfida quella di portare un allenatore del genere in Serie A dopo un anno straordinario. Intanto però oggi ci sarà ancora mister Gattuso in panchina. L’accesso in Champions passerà necessariamente da lui e dalla sua grinta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAurelio De Laurentiis è in attesa di conoscere il destino della prossima stagione per il suo Napoli. Mentre si aspetta l’accesso alla Champions si guarda intorno per cercare il nuovo allenatore. Oltre ai soliti noti oggi è stato tirato in ballo un nuovo nome. Galtier, ildelche sta portando la sua squadra ad una sorpresissima vittoria in1 superando addirittura i giganti del Psg. Sarebbe una bella sfida quella di portare un allenatore del genere in Serie A dopo un anno straordinario. Intanto però oggi ci sarà ancora mister Gattuso in panchina. L’accesso in Champions passerà necessariamente da lui e dalla sua grinta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

