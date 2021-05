Calcio | Cosmi ' Sempre onorato campionato | soddisfatto del lavoro'

(Di domenica 16 maggio 2021) Il tecnico del Crotone elogia Simy: "Attaccate spietato e ragazzo straordinario" BENEVENTO - "Non bisogna riconoscere solo l'ultima gara, dimenticando le partite fatte fin qui: abbiamo...

Advertising

sportface2016 : #SerieA, le parole di Serse #Cosmi dopo #BeneventoCrotone - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Simy è un finalizzatore spietato, un giocatore da Serie A' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Simy è un finalizzatore spietato, un giocatore da Serie A' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Simy è un finalizzatore spietato, un giocatore da Serie A' - napolimagazine : CROTONE - Cosmi: 'Simy è un finalizzatore spietato, un giocatore da Serie A' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cosmi

Un gol rossoblù regala la matematica salvezza al Cagliari. È quello dell'attaccante del Crotone Simy al penultimo minuto di recupero della sfida al Vigorito tra il Benevento e la squadra di, finita sull'1 - 1. Primi festeggiamenti della squadra all'hotel Sheraton di Milano: i giocatori, che stavano guardando la gara, hanno accolto con un urlo di gioia il triplice fischio. A ...Sersedeve rinunciare a Messias: spazio a Ounas in attacco con Simy. In regia Cigarini, ... ma Giacomelli assegna la punizione ed espelle il difensore ospite, poi sulpiazzato Caprari ...Benevento-Crotone 1-1, il commento di Cosmi: "Sembrava partita impossibile. Accetterò qualsiasi decisione della società" ...Adesso Pippo Inzaghi deve sperare che martedì, Simone, batta il Torino nel recupero per andare a giocarsi tutto domenica prossima. Ma è un suicidio quello del Benevento, ...