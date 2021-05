(Di domenica 16 maggio 2021) Il presidente del Toro Urbanoora deve spiegare, affinché nessuno fraintenda. Cosa significa quella, riferita alla sindaca di Torino, Chiara“Appena andrà via avremo le”. Il tema sono i lavori mai iniziati al centro sportivo, in un video registrato ieri che sta spopolando sui social, parla con dei tifosi e incolpa la sindaca per i ritardi usando toni – ad essere buoni – maleducati. Per ben tre volte dice cheè “una deficiente”. Poi che è “una cogliona”. E ancora spiega ai tifosi che: “Quando andrà via lei avremo le”. Ma queste certezze da dove arrivano? Giusto chechieda conto di questo al Urbano. Chi di dovere ...

Advertising

nuovasocieta : Cairo insulta Appendino. Ora qualcuno indaghi sulla frase riguardo le autorizzazioni per il Robaldo - lo_spiffero : Il patron del Toro Cairo insulta la sindaca di Torino Appendino - zazoomblog : Urbano Cairo insulta la sindaca Appendino sul centro Robaldo: cos’è successo - #Urbano #Cairo #insulta #sindaca - infoitinterno : Robaldo, Cairo attacca e insulta la sindaca Appendino: 'E' una def****ente, una co****na' - gazzettaGranata : Caso Robaldo, Cairo insulta la sindaca di Torino Appendino: ‘E’ una defi…’ #TorinoFC #FVCG #SFT -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo insulta

'La colpa è tutta del Comune, hanno trovato mille scuse' si è difeso. Poi l'attacco alla sindaca Appendino: 'Quella sindaca lì è una def****nte, una co****na. Io non so se voi abbiate mai ...La Uefa dev'essere diversa, non vogliamo un presidente cheun presidente di un grande club, ... marca e? Mostrano a Florentino Perez la prima pagina di Marca che dice: 'Clamore contro la ...Urbano Cairo contro il Comune e la prima cittadina sui lavori che non partono: parole pesanti del numero uno granata ...“Il Robaldo è tutta colpa del Comune” ha prima dichiarato il massimo dirigente granata, smarcandosi da ogni responsabilità. Io non so se voi abbiate mai votato i 5 Stelle, ma quella li è veramente una ...