Buon compleanno a Laura Pausini e Claudio Baglioni: due icone della musica italiana (Di domenica 16 maggio 2021) Quella del 16 maggio è una data speciale per il mondo della musica italiana e non solo. Nella giornata di oggi infatti compiono gli anni due degli artisti più amati e di maggior successo del panorama artistico nostrano, ovvero Laura Pausini e Claudio Baglioni. Soprattutto per quest'ultimo, la ricorrenza di quest'anno è davvero speciale. Il cantautore romano è infatti nato nel 1951, e dunque nella giornata di oggi compie la bellezza di 70 anni. La voce di Vivimi e Strani Amori invece è nata a Faenza, in provincia di Ravenna, nel 1974: ciò significa che oggi spegne 47 candeline. Nonostante le epoche e i contesti di provenienza siano piuttosto differenti, questi due personaggi sono uniti da quella che è indubbiamente la più grande passione della loro ...

