Bundesliga: tris del Dortmund e qualificazione alla Champions archiviata (Di domenica 16 maggio 2021) Il Borussia Dortmund, reduce dalla vittoria nel DFB-Pokal ,si assicura la qualificazione alla prossima Champions League. Raphael Guerreiro, Marco Reus e Julian Brandt firmano la vittoria sul Magonza dei gialloneri, che si portano così a più quattro sul quinto posto dell’Eintracht: una risalita che ad un certo punto pareva insperata, e favorita dal tracollo nelle ultime settimane del club di Francoforte. La gara della Coface Arena è stata peraltro contrassegnata dallo slittamento del fischio d’inizio del secondo tempo a causa di un violento acquazzone abbattutosi su Magonza. Foto: Twitter Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Il Borussia, reduce dvittoria nel DFB-Pokal ,si assicura laprossimaLeague. Raphael Guerreiro, Marco Reus e Julian Brandt firmano la vittoria sul Magonza dei gialloneri, che si portano così a più quattro sul quinto posto dell’Eintracht: una risalita che ad un certo punto pareva insperata, e favorita dal tracollo nelle ultime settimane del club di Francoforte. La gara della Coface Arena è stata peraltro contrassegnata dallo slittamento del fischio d’inizio del secondo tempo a causa di un violento acquazzone abbattutosi su Magonza. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

