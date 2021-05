Bundesliga 2020/2021, tris Dortmund sotto il diluvio: battuto 3-1 il Mainz (Di domenica 16 maggio 2021) Il Borussia Dortmund batte 3-1 il Mainz nel match della trentatreesima giornata di Bundesliga e si porta momentaneamente a -3 dal Lipsia, secondo in classifica. Al 23? è Guerreiro ad aprire le marcature mentre al 42? è il turno di Reus con la rete del 2-0 che indirizza la partita prima della sospensione da parte dell’arbitro per un diluvio che si è abbattutto sull’Opel Stadium. Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia e all’80’ è Brandt a firmare il tris. Un 3-0 che però non è definitivo perché al 91? l’ex Palermo Quaison si toglie lo sfizio del gol della bandiera. Il Mainz resta a 36 punti, a +5 dalla zona retrocessione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Il Borussiabatte 3-1 ilnel match della trentatreesima giornata die si porta momentaneamente a -3 dal Lipsia, secondo in classifica. Al 23? è Guerreiro ad aprire le marcature mentre al 42? è il turno di Reus con la rete del 2-0 che indirizza la partita prima della sospensione da parte dell’arbitro per unche si è abbattutto sull’Opel Stadium. Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia e all’80’ è Brandt a firmare il. Un 3-0 che però non è definitivo perché al 91? l’ex Palermo Quaison si toglie lo sfizio del gol della bandiera. Ilresta a 36 punti, a +5 dalla zona retrocessione. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MainzBorussiaDortmund: le formazioni ufficiali. #Haaland titolare - tokrim : RT @Eurosport_IT: 40 gol in stagione in Bundesliga: Robert Lewandowski come Gerd Muller, la dedica è doverosa! ????? ? - Eurosport_IT : 40 gol in stagione in Bundesliga: Robert Lewandowski come Gerd Muller, la dedica è doverosa! ????? ?… - sportface2016 : #Bundesliga, pari tra #Bayern e Friburgo. Sconfitte pesantissime per #Eintracht e #Werder - bennygiardina : Prima della stagione 2020/21, questi erano i tre migliori marcatori della @Bundesliga_DE in un singolo campionato:… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2020 Bundesliga, Mainz - Borussia Dortmund interrotta per pioggia Un diluvio si è abbattuto sull'Opel Arena di Mainz rendendo così impraticabile la disputa del match tra la squadra di casa e il Borussia Dortmund per la trentatreesima giornata di Bundesliga 2020/2021. La partita è stata interrotta dall'arbitro all'intervallo e sul risultato di 2 - 0 per la squadra ospite con le reti di Guerreiro e Sancho. Aggiornamento: La gara è ripresa ...

Formazioni ufficiali Mainz - Borussia Dortmund, Bundesliga 2020/2021 Le formazioni ufficiali di Mainz - Borussia Dortmund , match valido per la trentatreesima giornata della Bundesliga 2020/2021. I gialloneri si sono rilanciati vincendo la Coppa di Germania rifilando un netto 4 - 1 al Lipsia. Dopo aver attraversato un periodo difficile, il Borussia Dortmund si è ...

FORMAZIONI UFFICIALI Mainz-Borussia Dortmund, Bundesliga 2020/2021 Sportface.it Bundesliga 2020/2021, tris Dortmund sotto il diluvio: battuto 3-1 il Mainz Bundesliga 2020/2021, il Borussia Dortmund batte 3-1 il Mainz: decidono le reti di Guerreiro, Reus e Brandt. Inutile la rete al 91' di Quaison ...

Bundesliga, Mainz-Borussia Dortmund interrotta per pioggia Bundesliga, Mainz-Borussia Dortmund interrotta per pioggia: stop dell'arbitro all'intervallo sul 2-0 per i gialloneri, ecco cosa succede ...

Un diluvio si è abbattuto sull'Opel Arena di Mainz rendendo così impraticabile la disputa del match tra la squadra di casa e il Borussia Dortmund per la trentatreesima giornata di/2021. La partita è stata interrotta dall'arbitro all'intervallo e sul risultato di 2 - 0 per la squadra ospite con le reti di Guerreiro e Sancho. Aggiornamento: La gara è ripresa ...Le formazioni ufficiali di Mainz - Borussia Dortmund , match valido per la trentatreesima giornata della/2021. I gialloneri si sono rilanciati vincendo la Coppa di Germania rifilando un netto 4 - 1 al Lipsia. Dopo aver attraversato un periodo difficile, il Borussia Dortmund si è ...Bundesliga 2020/2021, il Borussia Dortmund batte 3-1 il Mainz: decidono le reti di Guerreiro, Reus e Brandt. Inutile la rete al 91' di Quaison ...Bundesliga, Mainz-Borussia Dortmund interrotta per pioggia: stop dell'arbitro all'intervallo sul 2-0 per i gialloneri, ecco cosa succede ...