Bomba gossip: scoperto il flirt di Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti (Di domenica 16 maggio 2021) Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Stefano Coletti. Dopo gossip e indiscrezioni, il pilota ha pubblicato (a sorpresa) alcune foto che lo ritraggono insieme alla showgirl calabrese. Nella Casa del GF Vip si era parlato spesso di un possibile flirt fra Coletti, imprenditore e pilota che vive a Montecarlo, e la Gregoraci. In particolare dopo che un aereo aveva inviato diversi messaggi diretti alla modella facendo volare un aereo sopra il bunker di Cinecittà. Elisabetta però aveva smentito la love story e Coletti si era chiuso nel silenzio. A mesi di distanza da quell’episodio spuntano le foto della showgirl con il giovane pilota. Stefano ha infatti pubblicato nelle Stories di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021)esce allocon. Dopoe indiscrezioni, il pilota ha pubblicato (a sorpresa) alcune foto che lo ritraggono insieme alla showgirl calabrese. Nella Casa del GF Vip si era parlato spesso di un possibilefra, imprenditore e pilota che vive a Montecarlo, e la. In particolare dopo che un aereo aveva inviato diversi messaggi diretti alla modella facendo volare un aereo sopra il bunker di Cinecittà.però aveva smentito la love story esi era chiuso nel silenzio. A mesi di distanza da quell’episodio spuntano le foto della showgirl con il giovane pilota.ha infatti pubblicato nelle Stories di ...

