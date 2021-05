Advertising

anteprima24 : ** #Bollettino #Regione Campania, processati oltre 15mila #Tamponi: meno di 1000 i #Positivi **… - viralvideovlogs : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #ValledAosta #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #ValledAosta #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Regione

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO I DATIDEL 16 MAGGIO 2021 Nelle prime ore del ... 41 Chieti, 12 Pescara, 22 Teramo, 1 residente fuori), eseguiti 3592 tamponi molecolari e ...Lo riferisce ildella. Trend positivo anche per i dati ospedalieri : nelle aree non critiche sono ricoverati 872 pazienti Covid ( - 15) e 120 ( - 1) nelle terapie intensive. Le ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 16 maggio 2021 in Pu ...L'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio d'Amato ha infatti annunciato ... e soprattutto che seguano fatti concreti», conclude Rusconi. Covid Lazio, bollettino oggi 16 maggio: 557 contagi ( ...