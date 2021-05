Bollettino Coronavirus di Domenica 16 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi al 2,83% (Di domenica 16 maggio 2021) In data 16 Maggio l’incremento nazionale dei casi è +0,13% (ieri +0,16%) con 4.159.122 contagiati totali, 3.706.084 dimissioni/guarigioni (+9.603) e 124.156 deceduti (+93); 328.882 infezioni in corso (-3.948). Ricoverati con sintomi -359 (12.134); terapie intensive -26 (1.779) con 60 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 202.573 tamponi totali (ieri 294.686) di cui 120.740 molecolari (ieri 153.900) e 81.833 test rapidi (ieri 140.786) con 69.463 casi testati (ieri 95.627); 5.753 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 2,83% (ieri 2,25% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 8,28% (ieri 6,96% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 919; Lombardia 796; Lazio 577; Toscana 506; Emilia Romagna 452; Sicilia 405; Puglia ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) In data 16l’incremento nazionale dei casi è +0,13% (ieri +0,16%) con 4.159.122 contagiati totali, 3.706.084 dimissioni/guarigioni (+9.603) e 124.156 deceduti (+93); 328.882 infezioni in corso (-3.948). Ricoverati con sintomi -359 (12.134); terapie intensive -26 (1.779) con 60 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 202.573totali (ieri 294.686) di cui 120.740 molecolari (ieri 153.900) e 81.833 test rapidi (ieri 140.786) con 69.463 casi testati (ieri 95.627); 5.753(target 4.311);totali 2,83% (ieri 2,25% – target 2%);/casi testati 8,28% (ieri 6,96% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 919; Lombardia 796; Lazio 577; Toscana 506; Emilia Romagna 452; Sicilia 405; Puglia ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 maggio: 5.753 nuovi casi, i morti sono 93 - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino odierno - Corriere : Il bollettino: 5.753 nuovi contagi e 93 morti (il dato più basso da sette mesi). Tasso di positività al 2,8% - Mediagol : #Coronavirus, il bollettino del 16 maggio 2021: 5.753 nuovi casi, 93 i decessi. La situazione in Italia… - viralvideovlogs : RT @Alessandria24C: Italia - #Coronavirus, sale il tasso di positività. 25 nuovi casi in provincia -