Birmania | scontri nel nordovest | 5 civili uccisi

Advertising

guerrenelmondo : #Birmania-#Myanmar: Combattenti della Forza di Difesa Terrestre Chin (CDF) feriscono due soldati in scontri con le… - BreakingItalyNe : BIRMANIA: Proteste e scontri contro il colpo di Stato militare nel Paese: Sale a 788 morti dal 1 febbraio - pvsassone : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) Nonostante la legge marziale, continuano gli scontri fra l'eser… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) Nonostante la legge marziale, continuano gli scontri fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania scontri

ANSA Nuova Europa

Quelli di ieri sono stati tra glipiù duri mai registrati dal colpo di Stato di febbraio, commenta l'emittente, sottolineando il crescente stato di caos in un Paese ancora segnato da proteste ...... ricordiamo glifra militari indiani e cinesi nell'Himalaya che hanno portato anche a numerosi morti nel 2020. Nello stesso tempo il Covid - 19 sta espandendosi verso la, zona ...Miliziani anti golpe birmani appartenenti alla Chinland Defence Force si sono scontrati ieri con le forze di sicurezza a Mindat (nordovest), dove l'esercito sta cercando di domare una rivolta contro l ...Yuki Kitazumi, il giornalista freelance giapponese arristato in Birmania il 18 aprile, con l'accusa di diffondere notizie o informazioni false, sarà liberato dalla giunta al governo del Paese come ges ...