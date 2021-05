Bimba di tre anni cade nell' Adda mentre gioca e rischia di annegare

(Di domenica 16 maggio 2021) Lodi - Una bambina di treha perso l'equilibrio ed è finita nel fiume. A salvarla sono stati il padre e un ragazzo di 21. Attimi di apprensione'area Belgiardino di Lodi, in via ...

Una bambina di tre anni ha perso l'equilibrio ed è finita nel fiume Adda. A salvarla sono stati il padre e un ragazzo di 21 anni. Attimi di apprensione nell'area Belgiardino di Lodi, in via del Capanno, affacciata al fiume Adda, al confine con Montanaso Lombardo. La piccola è caduta nel fiume Adda e versa in condizioni gravi.