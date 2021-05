Bernal da sogno sullo sterrato | brucia gli altri big e prende la maglia rosa

(Di domenica 16 maggio 2021) Eganha vinto per distacco la nona tappa del Giro d'Italia, Castel di Sangro - Campo Felice, di 158 km. Al secondo posto, a 7", Giulio Ciccone, terzo il russo Aleksandr Vlasov e quarto, a 10", ...

Ultime Notizie dalla rete : Bernal sogno

Moscon guida il suo compagno, che nell'ultimo chilometro brucia Bouchard e Bouwman, pedalando più forte di tutti gli altri big di classifica ( Ciccone, secondo. Poi Vlasov ed Evenepoel terzi e ......e sarebbe lui a guidare la classifica se non fosse saltato fuori un po' a sorpresa l'Attila d'Ungheria che la nostra tivù di Stato ha imparato a pronunciare come si deve. "Sto vivendo un...A Campo Felice il colombiano della Ineos Grenadiers strappa negli ultimi 400 metri su sterrato davanti a Ciccone e Vlasov: sua la leadership generale ...