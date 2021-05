Berlusconi torna a casa, Tajani: “È grato e commosso dalle tante manifestazioni di affetto” (Di domenica 16 maggio 2021) Antonio Tajani 2tS2pomgns ohredhfuo · Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato oggi nella sua residenza di Arcore. Si conclude così il ricovero all’Ospedale San Raffaele, prescritto dai sanitari per accertamenti e cure in relazione ai postumi della malattia da Coronavirus dalla quale il Presidente era stato affetto nei mesi scorsi. Il Presidente Berlusconi continuerà a domicilio un adeguato periodo di riposo, di riabilitazione e cure come prescritto dai sanitari. Si conferma così l’infondatezza delle notizie allarmistiche circolate nei giorni scorsi, delle quali il Presidente stesso ha sorriso coi i suoi stretti collaboratori. Forza Italia saluta con entusiasmo questi positivi sviluppi, che avvicinano il momento nel quale il proprio leader potrà finalmente tornare a svolgere l’attività pubblica che ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 maggio 2021) Antonio2tS2pomgns ohredhfuo · Il Presidente Silvioè rientrato oggi nella sua residenza di Arcore. Si conclude così il ricovero all’Ospedale San Raffaele, prescritto dai sanitari per accertamenti e cure in relazione ai postumi della malattia da Coronavirus dalla quale il Presidente era statonei mesi scorsi. Il Presidentecontinuerà a domicilio un adeguato periodo di riposo, di riabilitazione e cure come prescritto dai sanitari. Si conferma così l’infondatezza delle notizie allarmistiche circolate nei giorni scorsi, delle quali il Presidente stesso ha sorriso coi i suoi stretti collaboratori. Forza Italia saluta con entusiasmo questi positivi sviluppi, che avvicinano il momento nel quale il proprio leader potrà finalmentere a svolgere l’attività pubblica che ...

