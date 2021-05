Benevento-Cagliari | gol di Lapadula | diagonale perfetto | assist di petto di Hetemaj VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 16 maggio 2021) Con un gran gol Gianlucaporta in vantaggio ilcontro il Crotone. Pallone addomesticato alla grande dacon il, non c’è mani come invece chiesto dai calabresi. A quel punto la sfera arriva sui piedi del bomber di passaporto peruviano che con un beldi destro, che non è il suo piede, trova l’angolino per l’1-0. In alto il. SportFace.