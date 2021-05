Beautiful | lotta contro il cancro | Un regalo speciale

(Di domenica 16 maggio 2021)si è resa protagonista anche di unper lailin un momento senza dubbio difficile anche solo da immaginare.Prima di raccontare questa storia però andiamo a leggere le anticipazioni della puntata di oggi, 16 maggio 2021, in onda come sempre su Canale 5. Katie si trova di fronte a una situazione veramente molto sconveniente e Katie interviene per cercare di darle manforte. La ragazza ha infatti scoperto che Ridge e Steffy stanno pensando di licenziarla, grazie all’intervento di Bill. Visto che sta molto male allora i due potrebbero decidere di non licenziarla anche se la ragazza potrebbe nutrire una punta d’orgoglio e rifiutare il tutto. LEGGI ANCHE >>> I fan non potevano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful lotta

Altranotizia

...: Katie corre nuovamente in soccorso di Sally Katie si sta dimostrando una vera amica per Sally . Non solo le ha assicurato che farà di tutto per sostenerla in questo lungo percorso di...Altro non si può dire di Amind (2001) senza rivelare troppo e rovinare il film a chi non ... Billy Elliot Stephen Daldry racconta la favola del piccolo Billy che, contro tutto e tutti,...Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 16 maggio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Katie racconta i dettagli della malattia di Sally. La Logan è visibilmente preoccupata p ...Susan Flannery, celebre attrice, conosciuta in particolare per "Beautiful", racconta il suo rapporto con la malattia: la confessione ai fan.