Beautiful | anticipazioni 17 maggio | Ridge e Steffy “salvano” Sally e la “promuovono”

(Di domenica 16 maggio 2021)17: perla situazione cambierà radicalmente, almeno sul lavoro.non licenzianoDopo tantearriviamo al fatidico momento in cuidecidono di non licenziare: le parole di Katie sulle condizioni di salute della Spectra hanno funzionato. Nuova proposta di lavoro per la giovane stilista Non solonon mandano viadalla “Forrester Creations”, ma le offrono quella che sembra una promozione. In particolare i due decidono che disegnerà capi di alta moda sotto la supervisione del Forrester!americane: Zoe sul punto di ...

Advertising

tweetnewsit : #Beautiful, anticipazioni dal 16 al 22 maggio: tutti vicini a Sally #twittamibeautiful - zazoomblog : Beautiful anticipazioni dal 16 al 22 maggio: tutti vicini a Sally - #Beautiful #anticipazioni #maggio:… - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni Americane: Triangolo amoroso Quinn tra Zoe e Carter... - #Beautiful #Anticipazioni… - zazoomblog : BEAUTIFUL anticipazioni puntata di domenica 16 maggio 2021 - #BEAUTIFUL #anticipazioni #puntata… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #16maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

: Katie ha informato Ridge e Steffy della malattia di Sally Katie ha informato Ridge e Steffy che Sally sta per morire . I due Forrester hanno sgranato gli occhi e si sono ...17 maggio: dopo aver saputo delle condizioni di salute di Sally, Ridge e Steffy elaborano un piano. Nelle ultime puntate diabbiamo assistito ad un rapido cambio di ...Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che Flo scoprirà che Sally non è mai stata sul punto di morte. Per impedirle di raccontare la verità, la Spectra e la propria complice, la ...Le anticipazioni americane segnalano che la Fulton riesce, in tempo, a proteggere il segreto della sua amica; in seguito, l'avvocato non riesce a gestire bene la situazione ...