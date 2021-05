Bassetti lancia un nuovo appello | “Devo dire la verità agli italiani | vi spiego cosa sta accadendo”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 16 maggio 2021) "In tutta Italia sono circa 21 milioni le persone già immunizzate. Esse andrebbero fatte tornare ad una vita pseudo normale, insieme a chi ha avuto l’infezione, grazie al green pass. E anche proprio per aiutare la campagna vaccinale bisognerebbealla gente che i vaccinati possono tornare alla pseudo-normalità”. Sono le dichiarazionittore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova che poi ha aggiunto la sua sul chiacchieratissimo vaccino AstraZeneca, sul quale moltihanno ancora remore: “i dati inglesi suggeriscono che non ci sono stati grandi problemi con la sua somministrazione a tutte le fasce di età. Le rare trombosi si sono verificate soprattutto nelle donne al di sotto dei quarant’anni, dunque si può ragionevolmente pensare di vaccinare con ...