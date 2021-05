Barone | “Vlahovic una bella moglie che vogliono tutti | stiamo parlando”

(Di domenica 16 maggio 2021) Joe, direttore generale della Fiorentina, ha parlato dell'obiettivo di mercato del Milan Dusane non solo

Advertising

infoitsport : Barone: «Vi spiego la situazione di Dusan Vlahovic» - milansette : J. Barone: 'Vlahovic? Ora è della Fiorentina, riparleremo a fine stagione' - DenisDecorte : Vlahovic Juve, Barone frena: «Ha un contratto con noi, a fine stagione…» via @OneFootball. Leggilo qui: - sportli26181512 : J. Barone: 'Vlahovic? Ora è della Fiorentina, riparleremo a fine stagione': Intervistato a DAZN, Joe Barone, dg del… - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Vlahovic. La posizione della Fiorentina QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Barone Vlahovic

Commenta per primo Joe, dg della Fiorentina , parla a Dazn prima della partita con il Napoli: 'Vorrei toccare la ... SU- 'Si parla di una bella moglie, che vogliono tutti,è ...Joe, amministratore delegato della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli. Le sue parole. Joe, amministratore delegato della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli. Le sue parole. GAZZETTA DELLO SPORT - "Conferenza stampa Commisso? Vorrei andare ...Abbiamo ancora due partite, non abbiamo fatto un grandissimo campionato, ma dateci tempo siamo qui solo da due anni. Le sue parole. Joe Barone, amministratore delegato della Fiorentina, ha parlato ai ...Napoli. ''Grande vittoria ma massima concentrazione perché ancora non è finita''. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato con un tweet la vittoria contro la Fiorentina che ha ...