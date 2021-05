Barone | La Gazzetta dello Sport ha umiliato e disonorato gli italo - americani | non è accettabile

(Di domenica 16 maggio 2021) In particolare, è tornato all'attacco della, come già aveva fatto il presidente viola. Siete delusi della stagione? Su Vlahovic:

Advertising

AndreCardi : Comunque, al di là delle polemiche tra Commisso, Barone e Gazzetta (che non si è sprecata in stereotipi), la Fioren… - calciotoscano : Joe Barone contro la Gazzetta dello Sport: 'Ha mortificato gli italoamericani” - veniovanni : @napolista Ho sentito il discorso di Barone ed ahimè letto la gazzetta. La @acffiorentina ha pienamente ragione. - Paroladeltifoso : Barone attacca la Gazzetta dello Sport: “Ha umiliato tutti gli italoamericani” - CCokina12 : RT @musagete10: Joe Barone (ds Fiorentina): “Andrea Di Caro, vicedirettore @Gazzetta_it, ha umiliato e disonorato gli Italo-americani.” -

Ultime Notizie dalla rete : Barone Gazzetta

Joe, amministratore delegato della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli. Le sue parole.DELLO SPORT - "Conferenza stampa Commisso? Vorrei ...... Joe. E' tornato sulle parole di Commisso , in settimana, e sui commenti della stampa. In particolare, è tornato all'attacco delladello Sport, come già aveva fatto il presidente ...Il dg della Fiorentina a Dazn: «Noi italo americani andati all'estero dal Sud Italia vogliamo essere rispettati».E' una furia Joe Barone, general manager della Fiorentina, che poco prima dell'inizio della gara contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn attaccando La Gazzetta dello ...