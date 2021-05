Barcellona | addio Liga | resta viva l’ipotesi Xavi per la panchina

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilnon vincerà la2020/21. Possibile avvicendamento infavorito su Koeman Ilha dovuto arrendersi alla matematica: blaugrana fuori dalla corsa al titolo della, che spetterà a una tra Atletico e Real Madrid. Come riportato da Ara, non è escluso un cambio incondi nuovo ipotesi concreta. L’ex centrocampista, attuale allenatore dell’Al Sadd, potrebbe prendere il posto di Ronald Koeman per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AgoCannella : Il Barcellona perde in casa 1-2 contro il Celta Vito e dice addio al primo posto della Liga. È il secondo anno di f… - corradone91 : Crolla il #Barcellona contro il #Celta. Addio rimonta nella #Liga e #Koeman torna in bilico: rumors su #Xavi. Si gi… - bornjuventino : RT @SamueleMaccagno: Penultima giornata di #LaLiga, corsa titolo rovente: Atletico a +2 dal Real e a +4 dal Barcellona. Se i Colchoneros vi… - SamueleMaccagno : Penultima giornata di #LaLiga, corsa titolo rovente: Atletico a +2 dal Real e a +4 dal Barcellona. Se i Colchoneros… - apuntobracco : Dall'Argentina - #TycSport è sicura: il #Barcellona annuncerà l'accordo con Sergio #Aguero subito dopo la finale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona addio

TUTTO mercato WEB

Ilnon vincerà la Liga 2020/21. Possibile avvicendamento in panchina: Xavi favorito su Koeman Ilha dovuto arrendersi alla matematica: blaugrana fuori dalla corsa al titolo della Liga, che spetterà a una tra Atletico e Real Madrid. Come riportato da Ara, non è escluso un cambio in ...Liga 2020/2021, il video con highlights e gol di- Celta Vigo 1 - 2 . Disastro dei blaugrana, che crollano in casa e devono direal sogno scudetto. Messi apre le danze nel primo tempo, ma la difesa di Koeman si scioglie come neve al ...Liga 2020/2021, il video con highlights e gol di Barcellona-Celta Vigo 1-2. Disastro dei blaugrana, che crollano in casa e devono dire addio al sogno scudetto. Messi apre le danze nel primo tempo, ma ...Una pazzesca rimonta nel finale contro l’Osasuna (che si era portato in vantaggio con l’ex Crotone Budimir) consente all’Atletico Madrid di restare avvinghiato alla vetta della Liga. Si deciderà tutto ...